Mutlaka deneyin! Buzdolabına bir çay tabağında tuz koyarsanız… Satın aldığınız yiyecekler kısa sürede bozuluyorsa buzdolabınızın iyi çalışmadığını işaret ediyordur. Hayatınızı kolaylaştıracak bir püf noktasıyla geldik. Eğer bir çay tabağı dolusu tuzu buzdolabınıza koyarsanız bakın neler oluyor!

Mutfağınızın kahramanı buzdolabınız bazen sizi yarı yolda bırakabilir.

Satın aldığınız taze yiyecekler kısa sürede bozuluyor mu? Bu durum buzdolabınızın iyi soğutmadığına işaret eder.

Artık paranız çöpe gitmeyecek. Satın aldığınız yiyecekler ziyan olmayacak.

Buzdolabınızdaki yiyeceklerin taze kalması ve hemen bozulmaması için mucizevi bir yöntemle geldik.

Kimse bu yöntemi bilmiyordu! Bir çay tabağı dolusu tuzu buzdolabınıza koymanız yeterli. Nasıl mı?

Buzdolabınız daha iyi soğutacak!

İçi tuz dolu bir çay tabağını buzdolabının içine koyarsanız; Hem tuz dolabın nemini alacak ve daha iyi soğutmasını sağlayacak, hem de gıdaların nemini alıp daha geç bozulmasını sağlayacak.