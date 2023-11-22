Mutluluğun fiyatı belli oldu! İşte ideal banka hesabı bakiyesi ABD'de yapılan 'İnsanların mutlu olması için ideal banka hesabı bakiyesi kaç olmalı?' araştırması ilgi çekti.

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Maddiyat ve ruh sağlığı ilişkisi, araştırmalarla kanıtlanıyor.

ABD'de yapılan araştırma ciddi bağlantıyı gözler önüne serdi.

'İnsanların mutlu olması için ideal banka hesabı bakiyesi kaç olmalı?' araştırmasının sonuçları dikkat çekti.

2 bin 34 kişiyle yapılan araştırmada mutluluğa ulaşabilmek için bir bireyin ortalama şekilde 1.2 milyon dolara yani 34 milyon TL'ye sahip olması gerekiyor.

Bu rakam, yaş aralığına göre farklılık gösteriyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; 1980 ve 1990’lı yıllarda dünyaya gelmiş kişiler, yılda 525 bin dolar (yaklaşık 15 milyon TL) olan gelir ile mutlu olacaklarını ifade etti.

Z jenerasyonu olarak da bilinen 1997-2013 yılları arasında hayata gelenle ise yıllık 128 bin dolar ve 487 bin dolarlık servetle mutlu hissediyor.

Nesillere göre para ihtiyacı

Milenyum Jenerasyonu (1980-1996): 525 bin dolar yıllık gelir ve 1.699.571 dolar servet

X Jenerasyonu (1970-1980 arasında doğanlar): 139 bin dolar (4 milyon TL) yıllık gelir ve 1.213.759 dolar (34 milyon TL) servet

Boomer (1946-1966 arasında doğanlar): 124 bin dolar (yaklaşık 3.5 milyon TL) yıllık gelir ve 999.945 dolar (yaklaşık 28 milyon TL) servet.