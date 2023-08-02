Muzlar günlerce sapsarı kalacak! Kararmasını istemeyen yapıyor... Çabucak kararan muzlar için tazeliği koruma ipucunu sizler için araştırdık. Bu yöntemle, muzlar günlerce dayanabilecek...

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Potasyum kaynağı muz, çok sevilen bir meyvedir. Ancak çabuk bozulması nedeniyle hızlıca tüketilmesi gerekir.

Muzun kararmasını önlemek için bir ipucu da mevcut.

Kararmış muz tüketmeyi sevmeyenler için tazeliğini koruyacak bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Peki, muz nasıl saklanır? Muzun kararması nasıl engellenir? İşte yanıtı...

Alüminyum folyo

Muz çoğu meyve gibi etilen gazı yayarak olgunlaşır. Bu gaz olgunlaştırıcı enzimleri tetikler. Etilen en çok saptan serbest kalır.

Muzun sapını folyo ile sarmak meyveyi daha uzun süre taze tutacaktır .