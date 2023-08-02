Muzlar günlerce sapsarı kalacak! Kararmasını istemeyen yapıyor...

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Potasyum kaynağı muz, çok sevilen bir meyvedir. Ancak çabuk bozulması nedeniyle hızlıca tüketilmesi gerekir.

Muzun kararmasını önlemek için bir da mevcut.

Kararmış tüketmeyi sevmeyenler için tazeliğini koruyacak bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Peki, muz nasıl saklanır? Muzun kararması nasıl engellenir? İşte yanıtı...

Muzlar günlerce sapsarı kalacak! İşte kararmayı engelleyen ipucu

Alüminyum folyo

Muz çoğu meyve gibi etilen gazı yayarak olgunlaşır. Bu gaz olgunlaştırıcı enzimleri tetikler. Etilen en çok saptan serbest kalır.

Muzun sapını folyo ile sarmak meyveyi daha uzun süre taze tutacaktır .