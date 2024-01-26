Naci Görür 2 ili risk altında diyerek uyardı! O fay hattı 7.4 büyüklüğünde deprem üretebilir… Deprem uzmanları Türkiye’nin deprem haritasıyla ilgili kritik uyarılar yapmaya devam ediyor. Naci Görür o iki ili uyararak çarpıcı açıklamalar yaptı…

ensonhaber.com

Türkiye’de hemen her gün yaşanan depremler nefes aldırmadan devam ediyor. Uzmanlar ise korkutan bu depremler hakkında, Türkiye’nin deprem haritası incelemeleri kapsamında sıkça uyarılarını yineliyorlar.

Depremler hızla devam ederken Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan yeni uyarılar geldi. Görür bu seferki uyarısında Tunceli ve Bingöl’ü işaret ederek uyarıda bulundu.

7.4 büyüklüğünde deprem...

Görür, altını çizerek yaptığı uyarısında, Yedisu Fayı’nın 7.4 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini aktardı.

Sosyal medya hesabı üzerinden deprem hakkında değerlendirmeler yapan Görür, Tunceli’de yapılan deprem hazırlıklarının olumlu olduğunu ancak bu hazırlıkların ne yazık ki yetersiz olduğunu da belirtti.

Ciddi risk altındalar…

Görür, Tunceli ve Bingöl'ü ciddi bir risk altında gördüğünü ve yapılan çalışmaların bu sebepten kentin tam anlamıyla depreme hazırlanmasına yetmediğini belirtti.

Yedisu Fayı’na dikkat çekmişti…

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında ise Erzincan-Karlıova bölgesinde deprem beklendiğini belirtmiş ve o programda "Tunceli tehdit altında" demişti. Ayrıca, Görür şiddetle Yedisu Fayı'na dikkat çekmişti.

Görür, özellikle de Yedisu Fayı'nın, Erzincan-Karlıova arasında 1790'lu yıllarda son olarak deprem ürettiğini hatırlatmasının ardından bu fayın 250 senede bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunun altını çizmişti.

Bu uyarılar neslinde Tunceli'nin, depreme karşı tam anlamıyla hazırlanması gerektiğini belirten Görür, belediye ve kent sakinlerinin omuz omuza çalışması gerektiğini vurguladı.