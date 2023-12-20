Naci Görür’den Marmara depremi için uyarı: Bu ilçenin kurtulma şansı yok… Son zamanlarda peş peşe yaşanan depremlerin ardından Marmara depremi yeniden endişe yarattı. Prof Dr. Naci Görür, o ilçede yaşayanları “Muhakkak taşınmalı. Kurtulma şansı yok” sözleriyle uyardı.

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Son zamanlarda Marmara Denizi'nde meydana gelen hafif ve orta şiddetteki depremler, İstanbul ve çevresindeki olası deprem riskini tekrar gündeme getirdi.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TV100'de katıldığı programda önemli uyarılarda bulundu ve özellikle Tunceli ve Elazığ'daki deprem tehlikesine dikkat çekti.

Görür, bu bölgelerde bulunan fay hattına dikkat çekerek, “Büyük bir ihtimalle o bölgede dumanlı fayı var. Dumanlı fayı Gümüşhane’nin hemen yakınından gelir.” dedi.

Ayrıca, Marmara Bölgesi'ndeki depreme de değinen Görür, o ilçelerde yaşayan vatandaşlar için uyarılarda bulundu.

O bölgede yaşayanların kurtulma şansı olmadığını vurgulayarak hemen taşınılması gerektiğini belirtti.

O ilçenin kurtulma şansı yok!

Prof Dr. Naci Görür, olası Marmara depremi ile ilgili uyarılarda bulundu.

Bursa’nın Gemlik ilçesine dikkat çeken Görür, “Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik, Geyve, İznik Kuzey Anadolu fayının Güney fayı üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de deniz kumuyla dolu. Kurtulma şansı yok.” Dedi.