Nam-ı diğer bağırsak fişeği! 2 dakikada boşaltıyor, "kabızım" diyen içsin Özellikle kronik kabız hastalarına şifa olarak bu yöntem, ilaçları rafa kaldırtıyor.

ensonhaber.com Tuvalete çıkamama sorunu, hayatınızı zorlaştırabilir. Özellikle bağırsak sağlığını tehdit eden kabızlık bazen kronik bazen de dış faktörlerden kaynaklanabilir. Kabızlığın geçmesi için doktor kontrolü önerilir. İlaçların kullanılmasıyla birlikte beslenme şeklini de düzene koymak şarttır. Yiyecekler ve içecekler sindirim ve boşaltım sistemini etkiler. Kabızlığa doğal yollarla çözüm arayanlar için çareyi araştırdık. İlaçları rafa kaldıracak, bağırsaklarınızı temizleyecek formülü açıklıyoruz; Toplanın! Kuru erik suyu Birkaç adet kuru eriği suya atıp kaynatın. Soğuması için bekleyin ve her gün 1-2 kaşık tüketin. Bağırsaklarınızdaki hareketliliği anında hissedeceksiniz.