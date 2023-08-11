NAMAZ SAATLERİ: Cuma namazı saat kaçta? 11 Ağustos 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri... Vatandaşlar, "bugün cuma saat kaçta" sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. Peki, cuma namazı kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri...

İslam alemi, bir cumaya daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cuma namazını cemaatle kılacak olan Müslümanlar, ezan saatini sorguluyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 11 Ağustos 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

11 Ağustos 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

11 Ağustos 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.

11 Ağustos 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:22'de kılınacak.