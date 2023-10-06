Namaz vakitleri 6 Ekim Cuma 2023! İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, yaşadığı illere göre ezan vaktini öğrenmek istiyor. Başta İstanbul, Ankara İzmir olmak üzere 6 Ekim Cuma 2023 namaz saatleri paylaşıldı.

ensonhaber.com İslam alemi, bir cumaya daha kavuştu. Güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak bilinen cuma, Müslümanların ibadetle dolu geçirdiği bir gün oluyor. Öğle namazında camiiler dolup taşıyor, eller semaya yükseliyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 6 Ekim 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor. Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri... 6 Ekim Cuma 2023 namaz saatleri İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:57'de kılınacak. Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.42'de kılınacak. İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:05'te kılınacak.