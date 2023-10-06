Namaz vakitleri 6 Ekim Cuma 2023! İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saat kaçta?

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İslam alemi, bir cumaya daha kavuştu.
Güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak bilinen cuma, Müslümanların ibadetle dolu geçirdiği bir gün oluyor.
Öğle namazında camiiler dolup taşıyor, eller semaya yükseliyor.
İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 6 Ekim 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.
Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...
6 Ekim Cuma 2023 namaz saatleri
İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:57'de kılınacak.
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.42'de kılınacak.
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:05'te kılınacak.