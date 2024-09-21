Nasırın üstünde 10 dakika bekletin, 1 günde geçiriyor Günlük yaşamı olumsuz etkileyen nasır, mantar ve egzama gibi sorunlar, birçok insan için ciddi bir rahatsızlık kaynağı haline gelebiliyor. Ancak bu yöntem sayesinde nasır gibi problemlerden 1 günde kurtulabilirsiniz.

Haber Merkezi

Nasır, pek çok insanın başına gelen can sıkıcı bir rahatsızlık.

Cildimizin aşırı sürtünme veya basınca karşı koruma amaçlı kalınlaşması sonucu oluşan bu problem, bazen günlük hayatımızı olumsuz etkileyebiliyor.

Ayakkabılarımızın, eldivenlerin sürekli baskısı, nasır oluşumuna neden olabilir.

Bu sorun, mantar ve egzama gibi diğer cilt problemleriyle birleşince daha ciddi hale gelebiliyor.

Ancak endişelenmeyin! Nasırdan 1 günde kurtulmanıza yardımcı olacak basit bir yöntem mevcut.

NASIRIN KÖKÜNÜ KURUTUYOR

Nasırdan kurtulmak isteyenler için pratik bir yöntem daha var. Bir bezin içine sardığınız buzla nasırınıza 10 dakika masaj yaparak başlayın. Bu, nasırı yumuşatmak için harika bir yöntem.

Masajdan sonra, cildinizi güzelce kurulayın ve üzerine terebentin yağı sürün.

Sonra, bu bölgeyi bir bandajla kapatmayı unutmayın; sabaha kadar bekletin. Sabah uyandığınızda nasırın yok olduğunu göreceksiniz.