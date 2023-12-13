NBA’de böyle hareket görülmedi! Rakibine tokat attı… NBA’de yaşanan olay izleyenleri şok etti. Phoenix Suns oyuncusu evinde ağırladığı Golden State Warriors oyuncusuna tokat atması maça damga vurdu…

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Türk furbolunda yaşanan skandalın ardından bu sefer skandalın adresi NBA oldu. NBA’de Phoenix Suns evinde ağırladığı Golden State Warriors’u 119-116 yendi.

Maç boyunca Phoenix Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle takımının zaferinde büyük rol oynarken Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 24 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik performansı takımına yeterli olmadı.

Yumruk attı…

Draymond Green rakiplerine yönelik haraketleri ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Tecrübeli basketbolcu, bu sezon Mineseto TimberWolves ile oynadıkları maçta çıkan kavgada Rudy Gobert’i boğazlamasıyla 5 maç ceza almıştı.

Öfkesine yenilen Green, bu seferde rakibi Jusuf Nurkic’e yumruk attı. Green, attığı yumruğun ardından oyundan ihraç edildi.