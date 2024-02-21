Ne altın burma, ne de ajda! Gurmet bileklik kapış kapış gidiyor… İşte fiyatı Altın takılarla stilini tamamlayanlar doğru yerdesiniz. Ajda bileziklerin ve altın burmaların tahtını sarsan gurmet bileklikler, artık herkesin bileğinde. Hem şık, hem uygun… İşte fiyatları…

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Altın takı severler, hazır olun! Çünkü altın dünyasında heyecan verici bir döneme adım atıyoruz!

Gurmet altın bileklikler, tasarımlarıyla ve zarafetiyle büyüleyen bir soluk getiriyor.

Geleneksel takıların tam aksine, hem şık hem de modern görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Her zevke ve tarza uygun olan gurmet bileklikler, 14 ve 22 ayar gibi farklı seçeneklerle sunuluyor.

Gurmet bilekliklerle, altın takı dünyasında kendinize özgü bir tarz yaratın ve zarafetinizi ön plana çıkarın.

İşte gurmet bileklik fiyatları…

Gurmet bileklik fiyatları

22 ayar gurmet bileklikler, altın tutkunlarını büyüleyen benzersiz seçenekler sunuyor. Hem tarzınıza değer katan hem de yatırım yapmanızı sağlayan bu özel bileklikler, altın takı dünyasında farklı bir soluk getiriyor.

5 gramdan başlayıp 100 grama kadar çıkabilen bu gurmet bileklikler, farklı gramajlarda ve tasarımlarda müşterilere sunuluyor.

Fiyatlar ise 12 bin ile 150 bin lira arasında değişiyor. Her bütçeye ve tarza uygun olan bu bileklikler, altın takı severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.