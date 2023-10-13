Ne ev, ne araba… İslam Memiş zenginliğin sırrını verdi: Satın alanın hayatı kurtulacak! Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden ve piyasa uzmanlarından biri olarak tanınan İslam Memiş, yatırımcılara altın ve gümüş gibi geleneksel yatırım araçlarından farklı bir alternatif sunuyor. Bu yeni yaklaşımı, zenginliğin kapısını aralayacak.

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Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden biri olan İslam Memiş, finans dünyasını sarsacak bir tavsiye ile gündemde.

Bilindiği üzere Memiş, uzun bir süre boyunca dolar karşısında altını önermişti. Ancak son dönemde yatırımcılarına yeni bir rota çiziyor ve bu seferki önerisi sıra dışı bir yatırım aracı olan kobalt.

İslam Memiş'e göre, gelecekte büyük bir değer kazanımının yaşanacağı sektörlerden biri kobalt olacak.

Kobalt, özellikle elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojileri için kritik bir bileşen olarak önem kazanıyor.

Elektrikli araçların ve pil teknolojilerinin yükselişi, kobalt talebinin artmasına neden oluyor.

Ekonomist İslam Memiş, "Gelecekte çok yüksek değer kazanımı kobaltta olacak. Bu, en çok zengin edecek yatırım aracı olacak." Açıklamasında bulundu.

Kobalt nedir?

Kobalt, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojileri için vazgeçilmez bir element haline gelmiş durumda. Bu değerli metal, pillerde kullanılarak enerji depolama kapasitesini artırıyor ve sürdürülebilir enerji geleceğinin temel taşlarından biri haline geliyor.

Fiyatları geçtiğimiz dönemlerde 90 bin dolara ulaşan kobalt, şu anda 32 bin dolar seviyelerinde bulunuyor. Memiş, "Bu dip fiyatları beklemek ve insanlara bunu aldırmak hiç de kolay değil." ifadeleriyle, kobaltın değerinin artacağına dikkat çekiyor.

Kobalt yatırımı büyük getiri sağlayacak!

Kobalt yatırımı yapanların büyük getiri elde edeceğini vurgulayan İslam Memiş, şu ifadelere yer verdi:

"Ev alsanız bu kadar kazanamazsınız, arsa alsanız bu kadar kazanamazsınız. Altın ve gümüş de bu kadar kazandırmaz. Kısacası zengin olursunuz."