Dikkat testi! 10 saniyede farklı olanı bulabilir misin? Hemen test et.. Sosyal medyada paylaşılan bir test gündeme oturdu. Peki, siz bu resimde farklı olan sayıyı kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz?

ensonhaber.com

Son dönemde sosyal medyada sıklıkla paylaşılan farklı testler kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bu testler büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılara farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Teste katılanlardan '098' sayısı ile dolu olan resimde araya sıkıştırılan farklı sayıyı en kısa sürede bulmaları istendi.

Resimde '098' dışında 1 farklı sayı daha yer alıyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o resim..

Resimde çok sayıda '098' bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ki o sayı diğerlerinden farklı.

Bu tarz testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

İşte resimdeki gizli sayının yeri..