Ne karbonat, ne de sirke! Mutfağınızı bununla temizleyin, pırıl pırıl olacak Eğer temizlikte sirke ve karbonata alıştıysanız, tüm bildiklerinizi unutmanın zamanı geldi. Mutfaktaki çelik yüzeyler için bu mucizevi ürünü mutlaka deneyin. Hem parlatıyor hem de derinlemesine temizliyor.

Haber Merkezi

Mutfaklarınızda şıklığı tamamlayan ankastre cihazlar, buzdolapları ve bulaşık makineleri, çelik yüzeyleriyle modern bir hava katar.

Fakat bu güzelliği korumak için doğru temizlik yöntemlerini bilmek şart.

Çelik yüzeyler, parmak izlerine ve lekelere karşı hassas olduğundan, onları pırıl pırıl tutmak için nazik ve aşındırıcı olmayan malzemelerle temizlik yapmak gerekiyor.

Ancak bununla yetinmeyin! Bu yeni temizlik yöntemiyle mutfaktaki çelik yüzeyleriniz her zamankinden daha parlak olacak.

BU YÖNTEMLE TERTEMİZ OLACAK

Bebek yağı ile çelik ankastre setlerinize hem bakım yapacak hem de ışıl ışıl parlamalarını sağlayacaksınız.

Önce yüzeylerinizi güzelce deterjanla temizleyin, ardından bebek yağı ile nazikçe silin.

Durulamaya gerek kalmadan bir süre bekletin ve sonuçlara hayran kalın. Bu basit ama etkili yöntemle çelik yüzeyleriniz ilk günkü gibi parlayacak.