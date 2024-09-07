Ne konut, ne arsa! Kar etmek isteyen ona yatırım yapıyor... Parayı değerlendirmenin en mantıklı yolu olarak görülen gayrimenkul, vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Ancak, konut ve arsadan daha çok kazandıran bir yatırım aracı bulunuyor. İşte o detay...

Editör: Yağmur Dinç

Türkiye'de tapu daireleri hiç boş kalmıyor...

Yatırım denilince vatandaşların yöneldiği alan konut ve arsalar oluyor.

Gayrimenkule yatırım yaparak parasını değerlendirmek isteyenlere yeni bir ipucu geldi.

Ne ev, ne tarla; Herkes artık ona yöneliyor...

İŞ YERİ VE DÜKKAN

Merkez Bankası tarafından açıklanan ticari gayrimenkul fiyat endeksi verilerine göre, ticari gayrimenkullerin fiyatları 2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artış gösterdi.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere gayrimenkullerin metrekare fiyatlarında ciddi bir yükseliş söz konusu. Kiracılar için zor olan bu durum, yatırımcıların cebine yarıyor.

Böylece; iş yeri veya dükkana yatırım yapmak uzun vadede daha karlı bir getiri sağlıyor. Aynı zamanda da düzenli kira getirisi oluyor.

* Yatırım tavsiyesi değildir.