Ne Messi ne Ronaldo.. İşte kariyerindeki her sezonda şampiyonluk yaşayan o futbolcu..

Bayern Münih dün elde ettiği şampiyonluk ile Almanya Bundesliga'da 11 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.

Borussia Dortmund'un son maçta şampiyonluğu kaptırdığı Bayern Münih kadrosunda yer alan o ise ilginç bir istatistik ile dikkatleri üzerine çekti.

Bayern Münih'in deplasmanda Köln'ü 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak takımını şampiyonluğa taşıyan Kingsley Coman hayal edilemeyecek bir istatistiğe sahip.

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman profesyonel kariyerindeki her sezonda şampiyonluk yaşadı.

Ne Messi ne Ronaldo.. Kariyerindeki her sezonda şampiyonluk yaşadı

Profesyonel kariyerine 2012/2013 sezonunda PSG forması ile başlayan Coman kariyerine başladığından beri her sezon şampiyon oldu.

İşte Kingsley Coman'ın şampiyonlukları..

2013 - Paris Saint-Germain

2014 - Paris Saint-Germain

2015 - Juventus

2016 - Bayern Münih

2017 - Bayern Münih

2018 - Bayern Münih

2019 - Bayern Münih

2020 - Bayern Münih

2021 - Bayern Münih

2022 - Bayern Münih

2023 - Bayern Münih