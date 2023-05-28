Ne Messi ne Ronaldo.. İşte kariyerindeki her sezonda şampiyonluk yaşayan o futbolcu.. Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kinsley Coman profesyonel kariyerindeki her sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Bayern Münih dün elde ettiği şampiyonluk ile Almanya Bundesliga'da 11 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi. Borussia Dortmund'un son maçta şampiyonluğu kaptırdığı Bayern Münih kadrosunda yer alan o futbolcu ise ilginç bir istatistik ile dikkatleri üzerine çekti. Bayern Münih'in deplasmanda Köln'ü 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak takımını şampiyonluğa taşıyan Kingsley Coman hayal edilemeyecek bir istatistiğe sahip. Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman profesyonel kariyerindeki her sezonda şampiyonluk yaşadı. Profesyonel kariyerine 2012/2013 sezonunda PSG forması ile başlayan Coman kariyerine başladığından beri her sezon şampiyon oldu. İşte Kingsley Coman'ın şampiyonlukları.. 2013 - Paris Saint-Germain 2014 - Paris Saint-Germain 2015 - Juventus 2016 - Bayern Münih 2017 - Bayern Münih 2018 - Bayern Münih 2019 - Bayern Münih 2020 - Bayern Münih 2021 - Bayern Münih 2022 - Bayern Münih 2023 - Bayern Münih