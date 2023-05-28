Ne Messi ne Ronaldo.. İşte kariyerindeki her sezonda şampiyonluk yaşayan o futbolcu..

Bayern Münih dün elde ettiği şampiyonluk ile Almanya Bundesliga'da 11 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.
Borussia Dortmund'un son maçta şampiyonluğu kaptırdığı Bayern Münih kadrosunda yer alan o futbolcu ise ilginç bir istatistik ile dikkatleri üzerine çekti.
Bayern Münih'in deplasmanda Köln'ü 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak takımını şampiyonluğa taşıyan Kingsley Coman hayal edilemeyecek bir istatistiğe sahip.
Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman profesyonel kariyerindeki her sezonda şampiyonluk yaşadı.
Profesyonel kariyerine 2012/2013 sezonunda PSG forması ile başlayan Coman kariyerine başladığından beri her sezon şampiyon oldu.
İşte Kingsley Coman'ın şampiyonlukları..
2013 - Paris Saint-Germain
2014 - Paris Saint-Germain
2015 - Juventus
2016 - Bayern Münih
2017 - Bayern Münih
2018 - Bayern Münih
2019 - Bayern Münih
2020 - Bayern Münih
2021 - Bayern Münih
2022 - Bayern Münih
2023 - Bayern Münih