Ne pirinç, ne kıyma! Ağzının tadını bilen onunla yaprak sarıyor... Klasik yaprak sarma pirinç ve kıyma ile yapılırken, harcına bu malzemeyi ekleyen bir daha vazgeçemiyor. Öğrenmek isteyenler, okumaya devam edebilir...

Editör: Yağmur Dinç

Yaprak sarma, parmak ısırtan bir Türk lezzetidir.

En sevilen sofraları süsleyen yaprak sarma, asma yaprağının pirinç, et ve çeşitli baharatlar ile harmanlanması ile ortaya çıkar.

Tane tane sarılan sarmalar, damakları ve sofraları şenlendirir.

Ancak bundan sonra ne pirinç, ne kıyma kullanacaksınız.

Her yiyenin bayıldığı bu malzemeyi iç harcına ekleyin, sarmalar sizden sorulacak.

BAKLALI SARMA

Sarmanın yeni malzemesi: İç bakla!

İç bakla, zeytinyağı, soğan, baharatlar ve diğer malzemelerle hazırlanan harç, üzüm yaprağına sarılarak pişirilir.

İç bakla sarması, özellikle Akdeniz mutfağında yer alan lezzetli bir alternatiftir ve taze, hafif ve besleyici bir seçenek sunar.