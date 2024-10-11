Ne Rize ne Trabzon! Karadeniz'in gizli cenneti: Giden dönmek istemiyor

Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan Bayburt, eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla adeta bir cennet.
Ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan bu şehir, doğası, tarihi mekanları ve şahane atmosferiyle hafızalarda yer ediniyor.
Bayburt’u keşfetmek isteyenler için hazırlanan mutlaka görülmesi gereken yerler listesi, seyahat planlarınızı zenginleştirecek.
Bayburt’a seyahat edenlerin ilk durakları arasında Bayburt Kalesi yer alıyor. Tarihi dokusuyla büyüleyen kale, şehri panoramik olarak görebilme imkanı sunuyor.
Ayrıca, Aydıntepe Yeraltı Şehri, mistik atmosferiyle dikkat çekiyor ve geçmişe dair eşsiz bir deneyim vadediyor.
İşte Bayburt'ta gezilmesi gereken yerler...
BAYBURT’TA GEZİLECEK YERLER
· Bayburt Kalesi
· Aydıntepe Yeraltı Şehri
· Bayburt Saat Kulesi
· Baksı Müzesi
· Çımağıl Mağarası
· Şehit Osman Türbesi
· Kaleardı Şehir Parkı
· Sarıkayalar Şelalesi
· Korgan Köprüsü
· Kop Şehitliği
· Dede Korkut Türbesi
· Çoruh Nehri
· Yakupabdal Tabiat Parkı
· Kenan Yavuz Etnografya Müzesi
· Soğanlı Geçidi
· Bayburt Dede Korkut Müzesi
· Bayburt Bedesteni
· Ferahşat Bey Camii
· Varzahan Manastırı
· Bayburt Ulu Camii
· Bayburt Evleri
· Aydıntepe Yaylası
· Ahi Emir Ahmedi Zencan Türbesi
· Sünur Kutlu Bey Türbesi