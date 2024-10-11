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Ne Rize ne Trabzon! Karadeniz'in gizli cenneti: Giden dönmek istemiyor

Ne Rize ne Trabzon! Karadeniz'in gizli cenneti: Giden dönmek istemiyor Karadeniz’in yeni incisi olarak adından söz ettiren bu şehir, eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerin gözdesi haline geldi. Bölgedeki turizmde Trabzon ve Rize’yi gölgede bıraktı. Akın akın ziyaretçi alıyor.