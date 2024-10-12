Ne roka, ne helva! Onsuz balık yemeyin: Antioksidan veriyor...

Yağmur Dinç

Omega 3 deposu olan balık, sezonda bol bol tüketiliyor.

Palamut, hamsi, istavrit, çupra derken ister tavada ister fırında birçok tarif yapılıyor.

Balığın yanında ise roka salatası ve tahin helvası en sık tercihlerden.

Ancak, bu sebzeyi yemeyi ihmal edenler çok büyük pişman oluyor.

MUTLAKA YİYİN

Uzmanlar, balık yerken mutlaka yeşilliğe de önem veriyor. Salata çeşitleri sevilirken özellikle "turp" tüketilmesi de gerekiyor.

Turp çeşitleri genellikle balığın yanında sevilerek yenilen bu sebze garnitür olarak ya da salatanın içinde tüketiliyor, bu sayede antioksidan ihtiyacı karşılanabiliyor.