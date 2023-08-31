Ne var ne yok yatırın! Uzman isim tarih vererek uyardı: Altında rekor seviye… Yükselişe geçen altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Finans piyasalarının uzmanlarından İslam Memiş, altın yatırımcılarına “Altın bu rakamları görmedi” diyerek uyarıda bulundu.

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Altın fiyatlarındaki artış gündeme gelmeye devam ederken, haftanın dördüncü işlem gününde yaşanan son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Finans dünyasının nabzının attığı her anı yakından takip eden vatandaşlar, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra uzmanların görüşlerini de merakla bekliyor.

Diğer yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.6866 liradan, satış fiyatı ise 26.6940 liradan işlem görüyor.

Finans piyasalarının uzmanlarından İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik çarpıcı bir açıklama yaparak, altın fiyatlarının geleceğine dair önemli bir ipucu verdi.

Uzman isim altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada Eylül ayına işaret etti.

Eylül sinyali verdi!

Altın ve Para Piyasları Uzmanı İslam Memiş, gram ve altınla ilgili zirve tahminini açıkladı:

Altın onsu 1914'ten kapanmıştı geçen hafta. Bu güçlü bir kapanıştı. Doların değer kazanmasına rağmen, endeksin 104.32'ye yükselmesine rağmen, ons altının 1900 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi, 2-3 haftalık süreçte ons tarafında 2000 dolar üzerinde hareketler görünce şaşırmamamız gerektiğini gösteriyor.



2-3 hafta içinde 2000 üzerinde ataklar görme ihtimalimiz güçlendi. Elinde altın bulunduran beklemeye devam etmeli. Büyük bir ihtimalle ya eylül ortaları ya da eylül sonlarına tekabül edecek. Bakalım, gram altın ve dolar TL nerede olacak.

“1700 lira altındaki rakamlar kalıcı değil”