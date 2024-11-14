Ne yulaf, ne de yumurta: 1 kaşığıyla bile saatlerce tok tutan besin bakın neymiş

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Dengeli beslenmeye ve uzun süre tok kalmaya önem verenlerin dikkatine!

Beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek bu tahıl, makarna, pilav, yulaf gibi gıdaların yerini aldı.

Uzmanlar, bu gıdanın yalnızca tok tutma özelliği değil, aynı zamanda içerdiği zengin besin değerleriyle de sağlık açısından birçok fayda sunduğunu belirtiyor

Vitamin ve mineral deposu olarak öne çıkan bu tahıl, hem enerjinizi artırıyor hem de ideal kiloya ulaşmanıza yardımcı oluyor.

1 KAŞIĞI SAATLERCE TOK TUTUYOR

Yüksek lif ve protein içeriğiyle dikkat çeken kinoa, tokluk hissini artırarak sağlıklı beslenmede öne çıkıyor.

Sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanızı sağlayan kinoa, içerdiği 4.4 gram protein ve 2.8 gram lif ile makarna ve pirince kıyasla daha dengeli bir besin profili sunuyor.

Gluten içermemesi de quinoa’yı gluten intoleransı olanlar için vazgeçilmez hale getiriyor. Uzmanlar, beslenme düzenini daha sağlıklı seçeneklerle yenilemek isteyenlerin quinoa'yı mutlaka denemesi gerektiğini vurguluyor.