Nedeni şaşırtacak! Bu ülkede isimleri devlet koyuyor...

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Danimarka’da yeni doğan bir bebeğe isim vermek için ailelerin takip etmesi gereken adımlar var.

1904 yılında, Danimarka hükümeti ilk resmi isim yasasını kabul etti. Bu yasa, ebeveynlerin çocuklarına verebileceği isimleri düzenlemeye başladı ve onaylı isim listeleri oluşturuldu.

Öncelikle bebeğin doğumundan sonraki 6 ay içinde resmi bir isim kaydı yapılıyor.

Ancak bu noktada dikkat çeken bir kural yer alıyor; Seçilen isim, onaylı isimler listesinden olmalı veya özel onay alınmalıdır.

ONAYLI İSİM SİSTEMİ

Danimarka’nın 11 bin isimlik listesinde geleneksel Danimarka isimleri, devlet tarafından kabul görmüş modern isimler ve diğer kültürlerden uyarlanmış isimler bulunuyor.

Bu liste, her yıl güncelleniyor ve içerisinde çeşitli geleneksel ve modern isimler bulunuyor.

Eğer aileler listede olmayan bir isim koymak isterse bu süreçte özel bir başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru için ise bir miktar ücret ödenmek zorunda.

İŞTE NEDENİ

Danimarka hükümeti, isimlerin toplumsal hafızayı, dil zenginliğini ve kültürel bağları yansıttığını düşünüyor. Devletin belirlediği isimlerin gelecek nesillerde de yaşaması hedefleniyor.

Hükümet, alaycı veya olumsuz çağrışımlara sahip isimlere kesinlikle izin vermiyor. Bu sayede çocukların zorbalık ve alay ile karşılaşmaması planlanıyor.