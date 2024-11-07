Neredeyse her evde var! İşte, evinize sokmamanız gereken bitkiler...

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Ailenizin birer parçası olan evcil hayvanlarınızın sağlığını evde baktığınız o bitkiler etkiliyormuş. Evleri her ne kadar güzelleştiriyor olsalar da evcil hayvanlarınız için tehlike oluşturuyormuş.

Evcil dostlarınızın sağlığını güvene almak için evde baktığınız bitkileri doğru seçmeniz oldukça önemli detaylar arasında yer alıyor.

Bakın evinizde bakmamanız gereken o bitki türleri hangileriymiş...

1. Zambak

Zambaklar, özellikle kediler için son derece zehirli bitkilerdir. Küçük bir miktar bile kedilerde böbrek yetmezliğine yol açabilir. Zambakların tüm parçaları - çiçekleri, yaprakları, sapları ve polenleri - toksiktir. Bu nedenle, kedilerin bulunduğu ortamlarda zambak bulundurulmamalıdır.

2. Aloe Vera

Aloe vera, insanlar için birçok faydası olan bir bitki olmasına rağmen, köpekler ve kediler için zararlı olabilir. Aloe vera bitkisinin içinde bulunan antrakinon bileşikleri, evcil hayvanlarda kusma, ishal ve letarjiye neden olabilir. Evde aloe vera bulunduruyorsanız, evcil hayvanlarınızın erişemeyeceği bir yerde olduğundan emin olun.

3. Difenbahya

Difenbahya, popüler bir iç mekan bitkisidir ancak evcil hayvanlar için tehlikelidir. Bu bitki, kalsiyum oksalat kristalleri içerir ve çiğnendiğinde ağızda, dilde ve boğazda yanma hissine neden olabilir. Ayrıca, yutulduğunda mide bulantısı ve kusma gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

4. Sarmaşık

Sarmaşık, hem iç hem de dış mekanlarda yaygın olarak kullanılan bir süs bitkisidir. Ancak, yaprakları ve meyveleri evcil hayvanlar için zehirli olabilir. Sarmaşık tüketimi, evcil hayvanlarda mide rahatsızlıklarına, solunum güçlüklerine ve hatta koma durumuna yol açabilir.

5. Lale ve Nergis

Bu çiçekler, baharın müjdecisi olarak bilinir ancak soğanları evcil hayvanlar için toksiktir. Özellikle köpekler, bu bitkilerin soğanlarını kazıp yiyebilirler, bu da mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilere neden olabilir. Daha ciddi vakalarda kalp sorunları ve solunum güçlükleri de görülebilir.