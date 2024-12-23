Netflix, dev turnuvanın yayın haklarını aldı: Artık maçlar buradan izlenecek

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Netflix, 2027 ve 2031 yıllarında düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası etkinliklerinin ABD yayın haklarını satın aldı.

FIFA'nın bir dijital yayın platformuyla imzaladığı bu anlaşma, spor tarihindeki en büyük streaming sözleşmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu anlaşmanın spor medyası açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

2027 Kadınlar Dünya Kupası’nın Brezilya’da gerçekleşeceği kesinleşmişken, 2031 turnuvasının ev sahibi henüz belirlenmedi.

ABD’nin bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmak için aday olması bekleniyor.

SPOR YAYINCILIĞINA DEV YATIRIMLAR

FIFA'nın verilerine göre, 2019 Kadınlar Dünya Kupası 1.12 milyar kişi tarafından izlenmiş ve 2023 turnuvası bu başarıyı aşarak tarihin en yüksek izleyici sayısına ulaşmıştı. Kadın futbolunun bu yükselişi, Netflix gibi dijital platformların dikkatini çekti.

Webtekno'da yer alan habere göre; Netflix, yalnızca Kadınlar Dünya Kupası ile sınırlı kalmıyor, yakın zamanda WWE Monday Night Raw programının yayın haklarını da almayı planlıyor. Bu adım, platformun spor yayıncılığına olan ilgisinin arttığını gösteriyor.