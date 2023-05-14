Nevşehir 2023 seçim sonuçları! Nevşehir'de kim kazandı? İşte oy oranları ve sonuçlar... İllere göre seçim sonuçlarını merak eden vatandaşlar, "Manisa oy oranı" hakkında araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Manisa sonuçları haberimizde...

81 ilde seçim heyecanı sürüyor. Oylarını kullananlar, sonuçları beklemeye başladı. Sandıklar 17.00'da kapanacak ve sayımlar yapılacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. Seçim sonuçları için ise gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda... Seçim sonucu merak edilen iller arasında yer alan Nevşehir için oy oranları haberimizde yer alacak. Peki, Nevşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Nevşehir sonuçları 2023! Nevşehir 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Nevşehir oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.