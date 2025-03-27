Nevşehirlilerin tarhana sırrı: İçen bir tabak daha istiyor!

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Nevşehir mutfağının en sevilen geleneksel tariflerinden biri olan acılı tarhana, yapımı oldukça basit ve pratik.

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi haline gelen bu lezzet, sadece çorba olarak değil, aynı zamanda böreklerde de kullanılabiliyor.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, mutfakta bulunan temel malzemelerle yapılan bir şaheser. Acılı tarhananın sırrı, Nevşehir’e özgü lezzetlerde gizli.

Tarhana, Türk mutfağının hem sağlıklı hem de doyurucu tatlarından biri olarak sizi ısıtacak ve damakları şenlendirecek.

MALZEMELER

2 acı balık biber

3 büyük boy domates rendesi

4 yemek kaşığı tarhana

4 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yarım tablet et suyu

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı acı pul biber

YAPILIŞI

İlk olarak biberler doğranır, ardından domates rendesi ve Ayçiçek yağı ile kızartılır. Domates suyu çekildikten sonra, su, tarhana, tuz, et suyu ve sarımsaklar eklenir.

Karıştırarak pişirdiğiniz tarhana, kabarana kadar devam edilir. İsterseniz 1 çay kaşığı toz pul biber ekleyerek ekstra lezzet katabilirsiniz.

Afiyet olsun!