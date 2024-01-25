Nihayet açıklandı: Bu gece 00.00'da veriliyor! Maaşları kontrol edin... SGK, Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin 26 Ocak'ta verilmeye başlanacağını bildirdi.

ensonhaber.com

Emekli Sandığı emeklileri, maaş farklarını dört gözle bekliyor.

Her an hesaplarını kontrol edenler, ödeme tarihlerini öğrenmek istiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hesaba yatacak

Açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere maaşlarında oluşan aylık farkının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi.

Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödenecek.