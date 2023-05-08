Nisan emeklileri dikkat! EYT bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Gecikmeli ikramiye... Nisan ayında EYT'li olanların Ramazan Bayramı ikramiyesi için tarih verildi. Peki, EYT bayram ikramiyesi yattı mı? Ne zaman yatacak? 2023 SGK EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihi.

EYT mesaisi tam gaz devam ediyor.

EYT yasası ile emeklilik hayallerine kavuşan milyonlar, başvurularını yapmayı sürdürüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, EYT'lilerin bayram ikramiyelerini alacağı tarihi açıkladı.

Emekliler, ikramiye ödemesini dört gözle bekliyor.

Peki, EYT bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...

EYT ikramiye tarihi 2023

SGK aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.

"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."

Böylece, Ramazan Bayramı ikramiyelerini gecikmeli olarak alacak EYT'liler 9 Mayıs itibarıyla 2000 lira ödeme alacak.