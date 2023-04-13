Nisan yağmurları barajları nasıl etkiledi? 13 Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 13 Nisan itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Nisan yağmurlarının barajları nasıl etkilediği merak uyandırırken İSKİ günlük olarak baraj doluluk oranlarını paylaşarak bilgilendiriyor. İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle yüzde 44.38 olduğu açıklandı. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor. Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 13 Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. Barajların doluluk oranları 13 Nisan 2023 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde; - Ömerli : % 69.68 - Darlık : % 58.22 - Istrancalar : % 47.91 - Elmalı : % 46.3 - Terkos : % 36.81 - Sazlıdere : % 32.77 - Büyükçekmece : % 31.95 - Alibeyköy : % 19.16 - Kazandere : % 13.21 - Pabuçdere : % 10.66 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI