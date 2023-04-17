Nisan'da başvuranın içi rahat! EYT başvuru sonuçları belli oldu mu? Bayram öncesi gözler hesapta... EYT başvurusunu tamamlayan ancak henüz ödeme almayan vatandaşlar, bayram öncesinde son durumu merak ediyor. EYT maaşları bayrama yetişecek mi, yoksa bayram sonrasına mı kalacak sorgulanıyor. Bu kapsamda EYT başvuru sonuçları ve tahsis numarası araştırılıyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT başvuru sorgulama...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile emekli olma hakkı kazanan vatandaşlar, başvurusunu tamamlıyor.

e-Devlet üzerinden veya SGK'ya giderek başvurusunu halledenler, evrak işlemlerini takip ediyor.

EYT başvurusu sonucu ile maaş ödemesini kontrol eden vatandaşlar, bayram öncesinde meraklandı.

EYT ilk maaş ödemeleri binlerce kişiye yapılırken, henüz bir ödeme almayanlar son durumu araştırıyor.

81 ilde EYT başvuruları son sürat devam ederken, SGK çalışanları da mesaiye kalıyor. Bu kapsamda EYT başvuru sonuçları hakkındaki aramalar bayrama az bir zaman kala hızlandı.

Hem emekli ikramiyesi hem de ilk maaşını almayı sabırsızlıkla bekleyen EYT'liler, başvuru tarihine göre ödeme alacak. Öyle ki, mart ayında başvuranlar nisan maaşını alabilecek.

Nisan'ın son günlerine girilmesiyle ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT ilk maaş ne zaman? EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

EYT'de son durum

EYT başvuru sonuçları için gözler SGK ekranlarında... Yapılan başvurunun ardından evraklar incelenmek üzere SGK'ya gidiyor.

Müracaat süresine göre değişiklik gösteren EYT başvuru sonucu açıklama tarihi başvuru zamanına ve dosya değerlendirme durumlarına göre farklılık gösteriyor.

EYT'lilerin başvuru sonuçlarını kaç günde alacakları evrak takibi ile araştırılıyor.

Şimdiye kadar 1.6 milyon başvurudan 250 bin civarında vatandaş emekli oldu. Gece gündüz mesai yapan SGK çalışanları, dosyaları değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ödemeler aksasa bile hak edilen maaş kaybolmuyor.

Yani, EYT onayı mayıs ayına da kalsa, başvuru tarihi mart ise toplu ödeme alınacak.