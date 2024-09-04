O ada sadece kafatası ve kemikten ibaret! İşte, tüyler ürperten ölüler adası... 2016 yılında yüzlerce insana ait olan kafatası ve kemik kalıntılarının bulunmasıyla dünya gündeminde büyük bir yankı uyandıran o ada görenlerin tüylerini ürpertiyor. İşte, çeşitli trajediler ev sahipliği yapan ölüler adası...

Editör: Seda Yeşilyurt

Dünyanın en ölümcül adası olarak bilinen ve yüzlerce insana ait kafatası ve kemik kalıntılarıyla dolu olan o ada trajedik geçmişiyle korkutuyor.

Filmlere konu olacak bir geçmişe sahip olan bu ada 2016 yılında 200’den fazla insana ait kalıntıların bulunması ise dünya gündeminde büyük bir yankı uyandırmayı başarmıştı.

Bağlı olduğu ülkenin vatandaşları tarafından ölümcül ada olarak nitelendirilen bu ada sayısız insan kafatası ve kemikleriyle çevirili.

ÖLÜ İNSANLAR ADASI...

Yüzlerce insana ait kalıntıların bulunması ile korkunç bir üne kavuşan “Ölü İnsanlar Adası” sadece fotoğraflarıyla bile ürkütmeyi başarıyor. Bu ada İngiltere’nin güneyindeki Kent şehrinin Queenborough kasabasında yer alıyor.

Bulunan kalıntıların ise 18. ve 19. yüzyıllarda çeşitli suçlardan dolayı ceza almış mahkumlara ev sahipliği yapan hapishane gemilerinde ölenlere ait olduğu düşünülüyor.

Söz konusu gemilerin oldukça kalabalık olması çeşitli hastalıklara ve diğer olumsuzlara neden olduğundan mahkumiyet yaşayan insanların yaşadığı bu zor koşulların ölüme neden olduğu aktarılıyor.

Ölen mahkumlar ise adada isimsiz mezarlara gömülmüş ancak yıllar içinde yaşanan erozyon ve gelgitler bu mezarları gün yüzüne çıkartarak adanın kemik ve kafatasından ibaret olmasına neden olmuş.