O altın artık yok! Kuyumcular ne alacak ne satacak... Vatandaşların güvenli limanı altın hakkında yeni bir karar alındı. Kuyumcular dolandırıcılık riskini önlemek için kesme altını satın almayacaklar.

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2023 yılında yatırımcısına yüzde 78'lik kazanç sağlayan altın, gözde olmaya devam ediyor.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken dolandırıcıların da altına yöneldi.

Kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla yeni bir karar aldı.

Artık, kesme altın satım-alım yapmayacaklar...

Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor.

Kesme altın nedir

Kesme altın, kuyumcular tarafından imal edilen ve gramı tartılarak satılan altın türüdür. Bu tür altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaz.

Kesme altın çeşitli büyüklüklerde ve ağırlıklarda olabilir ve genellikle altın ticareti veya yatırım için kullanılır.