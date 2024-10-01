O bankada parası olanlar dikkat! Dev banka satışa çıktı... Son dönemlerde isim değişikliği ile gündeme gelen Finansbank’ın ardından sıra o bankaya geldi. Dev bankanın satış kararı şaşırttı. İşte, satışa çıkarılan o banka...

Haber Merkezi

Türkiye’de hizmet veren ve birçok müşterisi olan dev bankanın satış kararı şaşkınlık yarattı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olan Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ) tarafından satın alma görüşmelerinin başladığı belirtildi.

Satış görüşmelerin herhangi bir sonuca varıp varmayacağı belirsizliğini korumaya devam ederken bankanın müşterileri tarafından ne olacağı merakla bekleniyor.

ADQ tarafından yapılan bu hamlenin Türkiye'deki finansal varlıklarını güçlendirmesi ve bölgedeki etkinliğini artırması öngörülüyor.

SATIŞ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR!

Bank Audi'nin Türkiye operasyonlarına da sahip olan Odeabank beklenmedik satış kararı ile gündeme geldi.

ADQ'nun talip olduğu Odebank ile müzakerelerin devam ettiği ve şu aşamada satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusundaki belirsizlikler devam ediyor.

Yüzde 76,4 ile Odebank’ın büyük hissedarı konumunda olan Bank Audi ile yapılacak olası bir anlaşmanın bankacılık sektöründen önemli etkiler yaşanmasına neden olacağı tahmin ediliyor.