O çocuk kıyafetleri yasaklandı: Piyasan toplatılıyor, boğulma riski taşıyor!

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Ticaret Bakanlığınca yapılan denetimler hız kaybettirmeden devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda sağlığa zararlı olduğu tespit edilen ürünler ise bakanlığa ait olan Güvensiz Ürün Bildirimleri sisteminde yayınlanıyor.

Her geçen gün listede yer alan ürünlerde artış yaşanmaya devam ederken listeye son olarak eklenen çocuk kıyafetleri dikkat çekti.

Yapılan denetimler sonucunda güvensiz ürün sisteminde dahil olan ve çeşitli riskler bulunan ürünler için yasaklama ve piyasadan toplatma kararları alınıyor.

Söz konusu listeye eklenen ve ebeveynleri yakından ilgilendiren çocuk kıyafetleri piyasan toplatılmaya başlandı. İşte listede yer alan o ürünler, risk ve güvensizlik nedenleri…

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR!

GÜBİS sistemi üzerinden yayınlanan markalar arasında taşıdığı riskle dikkat çeken çocuk giyim ürünü dikkat çekti.

Sonöz Bebe markasına ait olan 8-9 yaş bolerolu desenli kız çocuk kıyafeti oldu. Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise "Test raporunda, ürünün 'çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri' kriterini karşılamadığı tespit edilmiştir. Bu durum, ürünün çocukların boğulma veya yaralanma riskini artırdığı anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer ürün ise yine çocuk giyim ürünü olan Hippıl Baby markalı olan yazlık kız çocuk takımı oldu. Ürünün güvensizlik nedeni "Ürün dekoratif kordonun uç kısmında 3 boyutlu süsleme bulunmaktadır. Ayrıca, dekoratif kordon 14 cm'den uzundur" ifadeleriyle belirtildi.