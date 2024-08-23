O gıda tüm bildiklerinizi unutturuyor! Uzun süre tok kalmanızı sağlıyor... Sofraların olmazsa olmazları arasında yer alan ve yaşattığı tokluk hissiyle çoğu kişi makarna, pilav, ekmek gibi besinleri tüketmeyi tercih eder. Tok tutma özelliği ile bilinen gıdaları gerisinde bırakan o gıda artık vazgeçilmeziniz olacak...

Editör: Seda Yeşilyurt

Dünya genelinde uzun süre tok tutan gıdalar arasında makarna, pirinç ve ekmek gibi karbonhidratlar yer alır. Sofraların vazgeçilmezi halinde olan bu gıdaların yanı sıra çoğu kişinin bilmediği o gıda meğer tok tutma özelliğiyle tüm bildiklerinizi unutturuyormuş.

Hem sağlıklı hem de uzun süreli tok tutma özelliği ile sofralarınızda ki yerini almayı bekleyen o gıda aynı zamanda zengin içeriği ile sağlığınız içinde çeşitli faydalar sağlıyor.

Sofradaki makarna, pirinç, patates ve ekmeği geride bırakacak o gıdayı duyan baş köşeye koyuyor.

UZMANLAR ONU ÖNERİYOR...

Karbonhidratlı gıdalar tok tutma özelliği nedeniyle sofralardan eksik olmazlar. Uzun süreli tokluk hissi yarattıklarından hemen her yemeğin yanında olan bu gıdaları gerisinde bırakan ve sağlığınız için daha faydalı olan kinoa sofralarınızın yeni kahramanı olacak.

Uzmanların da önerdiği kinoa, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi yavaşlatıyor ve bu da tokluk hissini uzatmada oldukça etkili oluyor. Ayrıca, içerdiği protein ve diğer besin maddeleriyle de beslenme açısından zengin olduğundan diğer karbonhidratlı gıdalardan daha etkili oluyor.

Özellikle diyet yapanlar ve sporcular arasında popüler olan bu tahıl, hem doyurucu hem de besleyici özellikleriyle öne çıkarak bunca zamandır tok tutması için yenilen birçok gıdayı gerisinde bırakıyor. Ayrıca uzmanlar, makarna ve pilava alternatif olarak kinoanın sofralarda daha fazla yer alacağını öngörüyor.