O hareket sosyal medyayı salladı! İstediği parayı alamayan boyacı öyle bir şey yaptı ki.. Bir boya ustasının boya işlerini yaptığı ve istediği ücreti alamadığı düğün salonunun duvarına yazdığı yazı gündem oldu.

Bolu'da yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Bir boyacının düğün salonunun duvarına yazdığı yazı dikkat çekti. Dış cephesini boyadığı düğün salonundan istediği ücreti alamadığını iddia eden boya ustası yaptığı hareket ile dikkatleri üzerine çekti. Boya ustası boya işlerini yaptığı düğün salonunun dış cephesine "Emek ödenmedi" yazdı. Yazıyı yazdıktan sonra sosyal medya üzerinden canlı yayın açan boyacı tepkisini dile getirdi. Boya ustasının bu davranışı sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı. Birçok kişi boya ustasına destek veren paylaşımlar yaptı. İşte o yazı..