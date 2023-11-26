O ilçeler susuz kalacak! İzmir'de büyük su kesintisi! 26 Kasım İZSU su kesinti listesi 26 Kasım Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahaller araştırılıyor. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi..

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İzmir'de yaşanacak su kesintisi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) şehrin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İZSU şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

İzmir'de 26 Kasım Pazar günü su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, bugün İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI