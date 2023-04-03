O ilde yaşayanlar dikkat! AFAD o il için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) o ilde yaşayan vatandaşlara kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran bir mesaj yolladı.

AFAD tarafından Konya'da yaşayan vatandaşlara gönderilen mesajda kuvvetli fırtına uyarısı yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre 4 Nisan 2023 Salı günü Konya'da kuvvetli fırtına bekleniyor. AFAD Konya'da yaşayan vatandaşlara SMS yollayarak oluşabilecek tehlikeler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. AFAD tarafından gönderilen mesajda "Meteorolojiye göre yarın Konya'da kuvvetli fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.