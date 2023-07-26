O ilde yaşayanlar dikkat! Dünyanın en zehirli örümceği görüldü! Tek bir ısırığı bile öldürebilir Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında yer alan ve kendi eşlerini yemesiyle tanınan “Argiope Lobata” örümceği o ilimizde görüntülendi. Çevre sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi’nin içerisinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan Argiope Lobata örümceği görüldü. İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker, dış görünüşüyle dikkat çeken bu örümceğin fotoğraflarını çekti. Fotoğrafları okuldaki hocalarına gösteren ve internette yer alan görsellerle eşleştiren Zeynep Diker, örümceğin son derece tehlikeli ve oldukça zehirli olduğunu öğrendi. Çevredekileri uyardı Örümceği bulduğu sitede yavruları ve eşinin olabileceğini düşünen Diker, çevrede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Oldukça ilgi çekici desenlere sahip olan bu örümceğin taşıdığı zehirin insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürdüğü ve hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor. Ancak ilginç bir şekilde, bu ölümcül zehrin tıp dünyasında "nörodejeneratif" hastalıkların tedavisinde kullanıldığı da ortaya çıktı.