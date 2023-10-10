O ildekiler komşuyuz diye hava atacak! Elon Musk arsa bakıyor Dünyanın en zenginlerinden Elon Musk, Tesla'nın 8. fabrikası için harekete geçtiği Musk'ın Türkiye'de arsa bakmaya başladığı öğrenildi.

ensonhaber.com

New York, Teksas, Nevada, Kaliforniya, Çin ve Almanya’da da birer tane olmak üzere toplam altı fabrikası bulunan ve yedinci fabrikasının inşaası Meksika'da devam eden Tesla, yeni bir fabrika kurma kararı aldı.

Tesla’nın 8. fabrikasını nerede kuracağı tüm dünyada merak konusu oldu.

Dünyanın en zengin isimlerinden olan Elon Musk'ın; Tesla'nın sekizinci fabrikası için Türkiye'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Manisa detayı

Konuyla ilgili net bir açıklama henüz gelmezken, Musk'ın Türkiye'den arsa baktığı konuşulmaya başlandı.

Musk'ın fabrika için Manisa'yı değerlendirmeye aldığı iddia edildi.