O illerde yaşayana faiz yok! Eşini bulan bankaya koşacak; 150 bin lira kredi veriliyor... Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi olarak faizsiz 150 bin liranın öncelikle deprem bölgelerinde uygulanacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim beyannamesi olarak duyurulan "evlilik kredisi" için ayrıntılar geliyor.

Kabine toplantısında değerlendirilen faizsiz 150 bin liralık kredi netleşiyor.

Erdoğan, evlilik kredisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çiftlerin dört gözle beklediği 2 yıl ertelemeli faizsiz 48 ay vadeli 150 bin lira evlilik kredisi ne zaman ve nasıl verilecek merak ediliyor.

İşte son gelişmeler...

Evlilik kredisi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" dedi.

Erdoğan, "Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisi, pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulanacak.

Kredinin şartları ve başvuru detayları ise Meclis'in açılmasıyla tamamen netleşecek.