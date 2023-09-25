O illerde yaşayanlar dikkat: Kapı ve pencereleri sakın açmayın! Felaket kapıda... Yetkililerden o iller için uyarı geldi. Kapılarınızı ve pencerelerinizi sakın açık bırakmayın. Resmen açık kapıdan içeri giriyorlar.

ensonhaber.com Tüm dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliği, küresel ısınma ve orman yangınları gibi çevresel sorunlar, yaban hayatını ve doğal dengeyi olumsuz etkiliyor. Bu etkiler sonucunda bazı yaban hayvanlarının nesli tehlike altına girmişken, diğerleri ise şehirlerde daha fazla görünmeye başladı. Yiyecek bulmakta güçlük çeken bu canlılar, açlıkla mücadele etmek için ormanların dışına çıkmaya başladılar. Özellikle şehir merkezlerine inen ve çöp konteynerlerini karıştıran hayvanlar, açık kapılardan içeri girmeye ve evlerde yiyecek aramaya başladılar. 4 il için yetkililer harekete geçti! Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sonrasında yetkililer, özellikle Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşları uyardı. Açık balkondan içeri girdi Elazığ’a bağlı Zafran Mahallesi’nde aç kalan bir tilki yiyecek arayışına girerek mahalleye indi. Bir apartmanın birinci katındaki balkondan içeri girdiği görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Google News

Abone Ol