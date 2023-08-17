O karar Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte detayı... Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 17 Ağustos Perşembe 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

ensonhaber.com Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Ağustos Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 17 Ağustos 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/08/2023 Tarihli ve 12006 Sayılı Kararı YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2018/32269 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2019/29881 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/5094 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/20054 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/28007 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/13123 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri