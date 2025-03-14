O kuşu avlayan yandı! 74 bin TL para cezası kesiliyor

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kaçak avcılığa geçit yok! İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Derekarabağ köyü yolunda yürüyen 3 kişinin ellerinde bulunan kafeslerde 3 kınalı keklik olduğu fark edildi.

Yapılan kontrollerde, şahısların avladıkları tespit edilen keklikler için rekor oranda ceza kesilirken avcıların üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kaçak avda kullanılan tüfeklere el konulurken, keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolvadin Şube Şefliği’ne teslim edildi.

74 BİN 568 LİRA CEZA KESİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derekarabağ köyü yolunda yürüyen A.Z, M.U. ile G.U'nun ellerinde keklik olduğu fark edilmesinin ardından durdurularak ekipler tarafından arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada üzerlerinde 4 ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüphelilere, 74 bin 568 lira ceza uygulandı.