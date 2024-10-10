O lezzetler için dünyanın her yerinden geliyorlar! İşte, Türkiye’nin tescilli lezzetleri...

Kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak Avrupa Birliği tarafından tanınan lezzetler coğrafi işaret alma hakkı kazanırlar.
Coğrafi işaretle birlikte belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. Bu işaret, ürünün belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösterir.
Türkiye’de coğrafi işaretli ürünler anlamında zengin olan ülkeler arasında yer alır. Ülkemize ait o lezzetler arasında yer alan ve Kars Gravyeri’de coğrafi işaret alan ürünler listesine girdi.
Bakın Türkiye’nin bu efsaneleşmiş lezzetleri için dünyanın dört bir yanında gelen turistlerin damaklarını çatlatan o ürünler nelermiş.
TÜRKİYE’NİN TESCİLLENMİŞ LEZZETLERİ...
Ezine Peyniri
Antep Baklavası
Aydın İnciri
Aydın Kestanesi
Bayramiç Beyazı
Malatya Kayısısı
Milas Zeytinyağı
Taşköprü Sarımsağı
Giresun Tombul Fındığı
Antakya Künefesi
Suruç Narı
Çağlayancerit Cevizi
Gemlik Zeytini
Edremit Zeytinyağı
Milas Yağlı Zeytini
Ayaş Domatesi
Kars Gravyer Peyniri