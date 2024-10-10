O lezzetler için dünyanın her yerinden geliyorlar! İşte, Türkiye’nin tescilli lezzetleri...

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Kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak Avrupa Birliği tarafından tanınan lezzetler coğrafi işaret alma hakkı kazanırlar.

Coğrafi işaretle birlikte belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. Bu işaret, ürünün belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösterir.

Türkiye’de coğrafi işaretli ürünler anlamında zengin olan ülkeler arasında yer alır. Ülkemize ait o lezzetler arasında yer alan ve Kars Gravyeri’de coğrafi işaret alan ürünler listesine girdi.

Bakın Türkiye’nin bu efsaneleşmiş lezzetleri için dünyanın dört bir yanında gelen turistlerin damaklarını çatlatan o ürünler nelermiş.

TÜRKİYE’NİN TESCİLLENMİŞ LEZZETLERİ...

Ezine Peyniri

Antep Baklavası

Aydın İnciri

Aydın Kestanesi

Bayramiç Beyazı

Malatya Kayısısı

Milas Zeytinyağı

Taşköprü Sarımsağı

Giresun Tombul Fındığı

Antakya Künefesi

Suruç Narı

Çağlayancerit Cevizi

Gemlik Zeytini

Edremit Zeytinyağı

Milas Yağlı Zeytini

Ayaş Domatesi

Kars Gravyer Peyniri