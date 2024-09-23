O mesleklerin yıldızı parlıyor! İşte, 2030 yılında öne çıkacak meslekler... Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda 2030 yılında yıldızları parlayacak olan meslekler belli oldu. İşte, öne çıkacak olan o meslekler...

Haber Merkezi

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Çalışmaya göre, önümüzdeki 10 yıl içinde birçok meslek yapay zekâ ve otomasyon sayesinde işlevini yitirecekken o meslekler ise adeta parlayacak.

Yapay zekanın hayatın her alanına dahil olması özellikle geçmişte oldukça popüler olan mesleklerin sonunu getirecekken bazı mesleklerinde önünün açılmasını sağlayacak.

Banka çalışanları, kasiyerlik, postacılık gibi meslekler yok olma tehlikesi yaşarken o mesleklerde de talep artacak.

İŞTE TALEPLERİN ARTACAĞI MESLEK GRUPLARI

1- Yapay Zeka Mühendisliği

2- Robotik Mühendisliği

3- Yazılım ve Uygulama Geliştiriciliği

4- Oyun Geliştiriciliği

5- Dijital Pazarlama Uzmanlığı