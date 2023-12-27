O tarih için kırmızı alarm! Türkiye’yi etkisi altına alacak, herkes eve kapanacak… Yılbaşı öncesi gelen bu ılık hava dalgası, bir anda yok olacak. Meteoroloji kaynakları tarih vererek uyardı. Tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak. Kimse evden çıkamayacak...

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Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bu haftanın mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçeceği öngörülmüştü.

Bu kapsamda, İstanbul, Ankara ve diğer megakentlerde 7-8 Ocak 2024 tarihine kadar kar yağışı beklenmiyor.

Meteoroloji uzmanları, şaşırtıcı sıcak havanın ardından kar yağışı için belirli bir tarih verdi.

Uzmanlar, kar yağışının şiddetli olacağını ve bu kış mevsiminde sağlam bir kar örtüsü oluşturabileceğini belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanları, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde kar yağışının etkili olacağını ve vatandaşların hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

Bu beklenen kar yağışının tarihi netleşti ve yoğun kar yağışının bu kentlere ne zaman düşeceği konusunda bilgi verildi.

O tarihlerde şiddetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, 10-12 Ocak’ta şiddetli bir kar yağışı gerçekleşeceğini duyurdu. Hava Forum, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Megakentlerde 7-8 Ocak'a kadar kar açısından bir hareketlilik yok. Bu kış bir adet sağlam bir kar bekliyoruz. Bu ihtimal de 10-12 Ocak'tan itibaren başlayacak gibi, sabredelim..."