O ülke Covid-19 salgınının sona erdiğini duyurdu! Maske zorunluluğunu kaldırıyorlar.. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı bir açıklama ile Almanya’da Covid-19 salgının sona erdiğini açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklama ile Almanya’da Covid-19 salgının sona erdiğini açıkladı.

Karl Lauterbach yaptığı açıklamada Covid-19 varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumunun göz önüne alındığında salgında sona gelindiğini açıkladı.

Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü söyleyerek, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin doğru kararlar olduğunu ifade etti.

Almanya’da 7 Nisan itibariyle maske zorunluluğu tamamen sona erecek.