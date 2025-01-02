O ülkelerde Schengen’e dahil oldu! Üye ülke sayısı 29’a yükseldi

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Avrupa Birliği (AB) tarafından vizesiz seyahat imkanı sunulan Schengen bölgeleri 1 Ocak 2025 itibariyle giderek genişledi.

O ülkeler yeni yıl ile birlikte Schengen bölgesine dahil olarak karayolu ile de serbest seyahate başlamış oldu.

Yoğun yasa dışı geçiş nedeniyle Schengen’e katılması istenmeyen ülkeler güvenilirlik ve sınır kontrolü tedbirlerini sıkılaştırmaları sonucunda Schengen bölgesine dahil edildi.

ARTIK SCHENGEN’E DAHİL

Bulgaristan ve Romanya 1 Ocak itibarıyla resmen Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katıldı. Bulgaristan ve Romanya vatandaşları,1 Ocak 2025 itibarıyla karayoluyla da serbest seyahate başlamasıyla birlikte Schengen’e dahil olan ülke sayısını 29’a yükseltti.

Ayrıca Bulgaristan ve Romanya'nın tam katılımı, Avrupa'daki serbest dolaşımı daha da genişletirken, ekonomik ve sosyal entegrasyonun derinleşmesine de katkı sağlayacak. Bu adım, AB'nin birliğini ve dayanışmasını güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.