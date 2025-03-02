O ülkeye gidecekler dikkat! Turist vergisi cep yakıyor

Haber Merkezi

Tatil planları yaparken ilk tercihi yurt dışı olanlar dikkat! Avrupa’nın en gözde turistik destinasyonlarından olan Barcelona’ya gitmek isteyen artık kesenin ağzını daha fazla açmak zorunda kalacak.

Özerk Katalonya hükümeti, Barselona'yı ziyaret edecek turistlerden alınan turist vergisine yüzde 100 zam yapılması kararını onaylayarak zamlı turist vergisi tutarıyla dikkat çekti.

Yurt dışı tatil rotasında Barcelona olanların gecelik ödeyeceği vergi tutarı şaşkına çevirdi. Hükümet tarafından açıklanan tutar gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

GECELİK 15 EURO ÖDENECEK!

Hükümet tarafından turist vergisine zam kararının ardından Barselona’da otelde konaklayan turistler gecelik 15 Euro’ya kadar ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Barselona ve Lloret de Mar gibi bölgelerde artan turist sayısının altyapı, su tüketimi ve konut fiyatlarını kötü etkilediği gerekçesiyle alınmaya başlanan turzim vergisi, Avrupa genelindeki benzer düzenlemelerin bir parçası olarak görülüyor.

Yalnızca Barcelona değil aynı zamanda Girona'da üç yıldızlı bir otelde konaklayan turistlerden alından 60 Cent ile sınırlı kalan vergi, yeni düzenlemeyle bu ücret 5.20 Euro’ya çıkıyor.

Yetkililer, vergilerden elde edilecek gelirin en az yüzde 25’inin konut politikalarına ayrılacağını duyurdu.